Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека – трое детей и мужчина. Трагедия произошла в поселке Скворцово Шарыповского района.

На сайте регионального главка МЧС говорится, что возгорание возникло в 03:08 по местному времени. Пожар локализован спасателями в 05:49 и ликвидирован в 06:57. Площадь возгорания – 72 квадратных метра.

В СУ СК по региону рассказали, что в доме были две квартиры. В одной из них 45-летний мужчина, который злоупотреблял алкоголем, уснул и не потушил сигарету. В соседней квартире находилась женщина и дети в возрасте 2, 4 и 6 лет. Мать детей успела выбежать, но детей ей спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В марте пожар в частном доме в поселке Нововарламово в Челябинской области унес жизни троих детей. Возгорание составило два квадратных метров в одной из комнат. Огонь спасателям удалось ликвидировать за четыре минуты. Родители в этот день ушли на работу, а дети 2013, 2014 и 2017 годов рождения остались дома одни.

