Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека – трое детей и мужчина. Трагедия произошла в поселке Скворцово Шарыповского района.
На сайте регионального главка МЧС говорится, что возгорание возникло в 03:08 по местному времени. Пожар локализован спасателями в 05:49 и ликвидирован в 06:57. Площадь возгорания – 72 квадратных метра.
В СУ СК по региону рассказали, что в доме были две квартиры. В одной из них 45-летний мужчина, который злоупотреблял алкоголем, уснул и не потушил сигарету. В соседней квартире находилась женщина и дети в возрасте 2, 4 и 6 лет. Мать детей успела выбежать, но детей ей спасти не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
В марте пожар в частном доме в поселке Нововарламово в Челябинской области унес жизни троих детей. Возгорание составило два квадратных метров в одной из комнат. Огонь спасателям удалось ликвидировать за четыре минуты. Родители в этот день ушли на работу, а дети 2013, 2014 и 2017 годов рождения остались дома одни.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.