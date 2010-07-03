Девять человек спасли при пожаре на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожарные спасли девять человек при пожаре на юго-востоке столицы. Инцидент произошел в одной из квартир в многоэтажке на улице Подольская. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

"С расположенных выше этажей над квартирой были спасены девять человек, в том числе трое детей", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы главка МЧС. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание двух частных домов в Ленинском районе Московской области. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.