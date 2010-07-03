В Челябинской области при пожаре погибли трое детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар в частном доме в поселке Нововарламово в Челябинской области унес жизни троих детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что возгорание составило два квадратных метров в одной из комнат. Огонь спасателям удалось ликвидировать за четыре минуты. Родители в этот день ушли на работу, а дети 2013, 2014 и 2017 годов рождения остались дома одни. Причина пожара устанавливается.

По факту смерти на пожаре детей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

27 февраля при пожаре в одноэтажном доме в городе Мариинске Кузбасса погибли восемь человек, в том числе трое детей. На момент прибытия спасателей на место происшествия горела крыша и веранда, огонь быстро распространялся внутри строения. Общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров. Причина ЧП пока не установлена. В здании было печное отопление.