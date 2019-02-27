Восемь человек погибли при пожаре в Кемеровской области

При пожаре в одноэтажном доме в городе Мариинске Кузбасса погибли восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Возгорание произошло в ночь на 27 февраля в деревянном доме. На сайте МЧС говорится, что пожар был ликвидирован в 01:41 по местному времени. На момент прибытия спасателей на место происшествия горела крыша и веранда, огонь быстро распространялся внутри строения. Общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров. Причина ЧП пока не установлена. В здании было печное отопление.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По информации местных властей, в доме жила женщина с двумя несовершеннолетними детьми, а также ее сожитель, мать и брат со своей семьей.
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