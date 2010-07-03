При пожаре в Москве спасли 23 человека

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел на третьем этаже жилого дома в районе Академический на юго-западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, возгорание ликвидировали на улице Новочеремушкинская, дом 10, корпус 1.

Отмечается, что пожарные спасли 23 человека, включая двоих детей. Все они переданы для осмотра медикам.