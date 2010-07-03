Пожар произошел в приморской больнице

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В больнице приморского города Лесозаводск произошел пожар, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Огонь вспыхнул около 11:00 по местному времени. Уже через семь минут на место происшествия прибыли пожарные. А еще до их прибытия персонал больницы эвакуировал пациентов. Четверо взрослых и 18 детей благополучно покинули помещение.

Из-за сильного задымления спасатели решили задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки они установили, что на лестничной клетке больницы загорелись картонные коробки.

Пожар потушили. Лечебные и административные помещения не повреждены, никто не пострадал.