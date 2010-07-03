Пожар произошел в автосервисе в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в здании автосервиса в Новомосковском административном округе Москвы (ТиНАО).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Возгорание произошло на улице Адмирала Корнилова, дом 10, строение 1 в поселке Мосрентген.

В настоящее время огонь ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ангар загорелся в деревне Кресты в ТиНАО на площади 300 квадратных метров.