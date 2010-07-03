Один человек пострадал при пожаре в квартире в Лобне

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в подмосковной Лобне.

Как сообщили Агентству "Москва" в МЧС по области, пострадал один человек.

Возгорание случилось на улице Крупской, дом 22, корпус 2.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.

Ранее несколько человек пострадали при пожаре в Истре