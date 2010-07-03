Несколько человек пострадали при пожаре в Истре

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание в бытовке произошло в городском округе Истра.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области, пострадали несколько человек.

Возгорание происходило в населенном пункте Карасино на площади 18 квадратных метров.

Для тушения пожара были привлечены 20 человек и семь единиц техники.

8 мая один человек погиб при пожаре на территории гаражей в Тимирязевском районе Москвы.