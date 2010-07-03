При пожаре в квартире в центре столицы пострадал один человек

Фото: Москва 24/Александр Авилов

При пожаре в квартире в многоэтажке в центре столицы пострадал один человек. Инцидент произошел в понедельник, 6 мая, в Малом Краснопрудном тупике.

"Произошло возгорание в квартире на 13 этаже. В результате пострадал человек, он передан бригаде скорой помощи", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах. Специалисты установили, что горела постель – площадь возгорания составила около 1,5 квадратного метра.

Накануне сообщалось, что огонь охватил квартиру на третьем этаже в доме на Рязанском проспекте. Площадь пожара составила около 35 квадратных метров.