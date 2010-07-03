При пожаре в квартире в центре столицы пострадал один человек

При пожаре в квартире в многоэтажке в центре столицы пострадал один человек. Инцидент произошел в понедельник, 6 мая, в Малом Краснопрудном тупике.
"Произошло возгорание в квартире на 13 этаже. В результате пострадал человек, он передан бригаде скорой помощи", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах. Специалисты установили, что горела постель – площадь возгорания составила около 1,5 квадратного метра.
Накануне сообщалось, что огонь охватил квартиру на третьем этаже в доме на Рязанском проспекте. Площадь пожара составила около 35 квадратных метров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.