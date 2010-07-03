Квартира загорелась на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Огонь охватил квартиру на третьем этаже в доме на Рязанском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Площадь пожара составила около 35 квадратных метров. К этой минуте пламя уже потушили.

ЧП обошлось без пострадавших. Жильцы сами покинули квартиру.

