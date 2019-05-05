В ТиНАО загорелся склад

Склад загорелся в поселке Щапово

Склад загорелся в поселке Щапово в ТиНАО, передает телеканал Москва 24.

Очевидцы рассказали, что в районе ЧП наблюдается густой дым. Есть информация, что возгорание произошло в здании на улице Садовый квартал. По некоторым сведениям, для тушения на место направили пенный вертолет.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Вероятность пожаров остается высокой.