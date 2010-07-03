При пожаре в подмосковном районе Щелково пострадал один человек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В подмосковном районе Щелково произошло возгорание в сарае. В результате пожара пострадал один человек, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области, на пульт дежурным поступила информация о пожаре по адресу: Щелково, улица Хотовская, дом 12а.

В настоящий момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в ходе тушения пожара в здании газеты "Известия" на Тверской улице были спасены два человека.