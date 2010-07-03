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00:34

Двух человек спасли при пожаре в здании газеты "Известия"

происшествия пожар

00:34

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в административном здании в Тверском районе Москвы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, дежурным поступила информация о задымлении по адресу: улица Тверская, дом 18, корпус 1.

Огонь вспыхнул на 3 этаже здания, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. В ходе тушения пожара были спасены два человека. Пострадавших передали наряду скорой помощи.

Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу находится историческое здание газеты "Известия".

Ранее сообщалось, что шестерых человек спасли в ходе тушения пожара в квартире на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло в одной из квартир дома № 73 на улице Гурьянова в районе Печатники. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

происшествия пожар

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