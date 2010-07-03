Пожар в шести постройках в Солнечногорске потушен

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Пожар в городском округе Солнечногорск, где вечером 3 мая загорелись шесть хозяйственных построек, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, пожар, который произошел в пятницу в поселке Алабушево, был ликвидирован. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Горели одноэтажные сараи площадью 4х4 метра каждый. По данным МЧС, пострадавших нет

В тушении огня принимали участие 44 человека и 17 единиц техники.