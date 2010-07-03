Синоптики напомнили о риске возникновения пожаров в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на воскресенье, 5 мая, из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

По прогнозам синоптиков, ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов. Ночная температура не опустится ниже 5–7 градусов.

При этом в начале короткой рабочей недели возможны небольшие дожди, прогнозируется переменная облачность.

Ранее желтый уровень погодной опасности в столичном регионе был продлен из-за усиления ветра.