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В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — отметили в Гидрометцентре.

Днем в Москве температура воздуха составит 14–16 градусов тепла, по области – 12–17 градусов. Местами в городе ожидаются небольшие дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, однако местами порывы ветра могут усилиться до 18 метров в секунду.

В ночь на субботу в Москве и Подмосковье заметное ухудшится погода и температура воздуха в столице опустится до 5–7 градусов, а в Подмосковье – до 2–7 градусов.