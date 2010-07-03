Дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в пятницу, 3 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небо затянут облака, пойдет дождь и поднимется ветер. Такой погода будет в столичном регионе в пятницу, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в Москве температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, по области 12-17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 18 метров.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

В ночь на субботу в Москве похолодает до 5-7 градусов, в Подмосковье до 2-7 градусов. Дожди усилятся. Атмосферное давление возрастет до 739 мм ртутного столба.

Из-за риска природных пожаров в Московском регионе 3 мая продлен желтый уровень опасности.