Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачно и прохладно будет в Москве до конца этой недели, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". Однако 5 мая днем температура снова поднимется выше 20 градусов.

Ведущий специалист центра Евгений Тишковец рассказал, что 3 мая будет пасмурно. Днем столбики термометров покажут 13 градусов, ночью они опустятся до 10 градусов. В светлое время суток подует ветер, а к ночи начнутся дожди. Дождливой окажется и суббота, осадки прекратятся только ближе к полуночи.

Жаркая погода вернется в город 5 мая. В воскресенье станет солнечно, днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью – до 14. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3–6 метров в секунду.

До конца недели ожидается облачность и кратковременные дожди. Температурный фон относительно прохладный, чуть теплее станет только в воскресенье. Атмосферное давление после резкого понижения постепенно начнет расти, заключил Тишковец.

2 мая атмосферное давление упало рекордно низко – до 735,5 миллиметра ртутного столба. Таким образом, был побит рекорд 36-летней давности.

А на 9 Мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал 15–18 градусов тепла в столичном регионе. Он отметил, что это предварительный прогноз.