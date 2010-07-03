Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Облачно и прохладно будет в Москве до конца этой недели, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". Однако 5 мая днем температура снова поднимется выше 20 градусов.
Ведущий специалист центра Евгений Тишковец рассказал, что 3 мая будет пасмурно. Днем столбики термометров покажут 13 градусов, ночью они опустятся до 10 градусов. В светлое время суток подует ветер, а к ночи начнутся дожди. Дождливой окажется и суббота, осадки прекратятся только ближе к полуночи.
Жаркая погода вернется в город 5 мая. В воскресенье станет солнечно, днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью – до 14. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3–6 метров в секунду.
До конца недели ожидается облачность и кратковременные дожди. Температурный фон относительно прохладный, чуть теплее станет только в воскресенье. Атмосферное давление после резкого понижения постепенно начнет расти, заключил Тишковец.
2 мая атмосферное давление упало рекордно низко – до 735,5 миллиметра ртутного столба. Таким образом, был побит рекорд 36-летней давности.
А на 9 Мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал 15–18 градусов тепла в столичном регионе. Он отметил, что это предварительный прогноз.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.