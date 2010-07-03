Гидрометцентр прогнозирует теплое лето в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха по всей стране летом ожидается на уровне около или выше нормы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Пока практически на всей территории России температурный фон летом ожидается около или выше нормы", – отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что май столица встретит пасмурной и дождливой погодой, но к концу выходных снова потеплеет до 20 градусов. Отмечалось, что 1 мая погода будет соответствовать концу апреля.

Апрель в городе стал рекордно сухим. С начала месяца на столичной метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет. А на понедельник, 29 апреля, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности из-за вероятности возникновения пожаров.