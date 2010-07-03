Москвичам пообещали теплый и дождливый уикенд

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ближайший уикенд в столице, по словам синоптиков, обещает быть теплым, но пасмурным и дождливым. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 4 мая, будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Днем в Москве потеплеет до плюс 20−22 градусов. По области столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, но может усиливаться и до 18 метров в секунду. В связи с этим на 4 мая продлили экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Между ночными и дневными температурами возможны существенные перепады, предупредили синоптики. Так, в ночь с 4 на 5 мая ожидается всего 5−7 градусов тепла. Местами осадки продолжатся.

В воскресенье, 5 мая, погода также будет облачной, причем в некоторых районах столицы высока вероятность не только дождей, но и гроз. Дневные температурные показатели останутся на прежнем уровне − от +20 до +22 градусов. При этом порывы южного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в столичном регионе был продлен из-за усиления ветра. Кроме того, в Москве и Подмосковье сохраняется высокая пожароопасность.