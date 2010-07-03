Москвичам пообещали теплый и дождливый уикенд

Ближайший уикенд в столице, по словам синоптиков, обещает быть теплым, но пасмурным и дождливым. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В субботу, 4 мая, будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Днем в Москве потеплеет до плюс 20−22 градусов. По области столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, но может усиливаться и до 18 метров в секунду. В связи с этим на 4 мая продлили экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
Между ночными и дневными температурами возможны существенные перепады, предупредили синоптики. Так, в ночь с 4 на 5 мая ожидается всего 5−7 градусов тепла. Местами осадки продолжатся.
В воскресенье, 5 мая, погода также будет облачной, причем в некоторых районах столицы высока вероятность не только дождей, но и гроз. Дневные температурные показатели останутся на прежнем уровне − от +20 до +22 градусов. При этом порывы южного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в столичном регионе был продлен из-за усиления ветра. Кроме того, в Москве и Подмосковье сохраняется высокая пожароопасность.
Дождями и грозами закончится праздничная неделя в Москве
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.