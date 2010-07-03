Синоптики предупредили о грозе в Москве 5 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики предупредили москвичей, что днем в воскресенье, 5 мая, в столице могут прогреметь грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, 5 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди, а местами − грозы.

При этом день будет теплым. Воздух прогреется до плюс 20−22 градусов, уточнили метеорологи. Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, хотя местами его скорость в порывах порывы может возрастать до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в столичном регионе был продлен из-за усиления ветра. Как напомнили синоптики, предупреждение действует с 12:00 3 мая на протяжении 21 часа. Кроме того, в Москве и Подмосковье сохраняется высокая пожароопасность.