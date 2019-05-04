В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".

В столицу пришел атлантический циклон с облаками и осадками, но вместе с тем он принес потепление. В ближайшие дни ночная температура не опустится ниже 5–7 градусов. Днем в субботу, 4 мая, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 18–20 градусов при южном ветре. В воскресенье облачность и дождями сохранятся, потеплеет до 20–22 градусов.

В начале короткой рабочей недели также возможны небольшие дожди, столбики термометров покажут 19–24 градуса, прогнозируется переменная облачность. Во вторник, 7 мая, может стать жарче – до 26 градусов, 8 мая немного похолодает. По предварительным расчетам, 9 мая в Москве будет 21–26 градусов, возможны кратковременные дожди.

Сергей Собянин рассказал, что в этот день москвичей и гостей города ожидает обширная праздничная программа. Подготовлены исторические реконструкции и кинопоказы под открытом небом, а одним из главных событий станет шествие "Бессмертного полка", напомнил мэр.

В День победы в городе прогремят праздничные салюты и фейерверк а 34 площадках. Самый зрелищный запланирован на Поклонной горе.