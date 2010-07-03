Более тысячи юных музыкантов выступят перед Музеем Победы 9 мая

На ступенях Музея Победы на Поклонной горе 9 мая состоится музыкальная акция "Фанфары Победы", передает Агентство "Москва".
Участниками праздничного мероприятия станут более 1 тысячи юных музыкантов из 20 детских образовательных учреждений Москвы.
В исполнении сводного детско-молодежного духового оркестра прозвучат известные песни о войне. Каждый детский коллектив представит сольную программу. Мелодии будут звучать в течение двух часов. Начало концерта в 11:00.
В информационном центре музея отметили, что на концерте "Фанфары Победы" 9 мая 2018 года присутствовали около 10 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что более 500 человек приняли участие в репетиции масштабного танцевального флешмоба "Вальс Победы". Она состоялась 3 мая перед ступенями Музея Победы на Поклонной горе.
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