Более тысячи юных музыкантов выступят перед Музеем Победы 9 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На ступенях Музея Победы на Поклонной горе 9 мая состоится музыкальная акция "Фанфары Победы", передает Агентство "Москва".

Участниками праздничного мероприятия станут более 1 тысячи юных музыкантов из 20 детских образовательных учреждений Москвы.

В исполнении сводного детско-молодежного духового оркестра прозвучат известные песни о войне. Каждый детский коллектив представит сольную программу. Мелодии будут звучать в течение двух часов. Начало концерта в 11:00.

В информационном центре музея отметили, что на концерте "Фанфары Победы" 9 мая 2018 года присутствовали около 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более 500 человек приняли участие в репетиции масштабного танцевального флешмоба "Вальс Победы". Она состоялась 3 мая перед ступенями Музея Победы на Поклонной горе.