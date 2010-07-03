Один человек погиб при пожаре в гаражах на Дмитровском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человек погиб в результате пожара на территории гаражей в Тимирязевском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул в двух гаражах на Дмитровском шоссе, 56А. Загорелся мусор, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Сейчас огонь полностью потушен.