В квартире Зеленограда произошел пожар

Фото: пресс-служба зеленоградского управления МЧС

В квартире в Зеленограде произошло возгорание. Пострадали три человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По адресу Зеленоград, корпус 1812 произошло возгорание в трехкомнатной квартире. В результате три человека пострадали", – сообщили агентству.

Сейчас их осматривают врачи. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

