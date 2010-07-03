В Зеленограде спасли 3 человек при ликвидации пожара в квартире

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Сотрудники МЧС спасли трех человек в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного в Зеленограде.

Инцидент произошел вечером в субботу, 11 мая. Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:15. "В 18:30 пожар был ликвидирован на площади девять квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой пожара в квартире на юге столицы, еще один пострадал. Все произошло в многоэтажке на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное.