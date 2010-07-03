Пожар в ангаре на территории ТиНАО ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в деревне Кресты в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во время пожара внутри здания взорвался газовый баллон, в результате чего обрушилась часть крыши.