Человек погиб, спасаясь от огня на юге Москвы

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Человек погиб в результате пожара на юге столицы. Спасаясь от огня, он выпал из окна и разбился насмерть, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже жилого дома в Задонском проезде. В пресс-службе МЧС по столице сообщили Москве 24, что пожар уже потушен, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Кроме того, из соседних квартир были спасены два человека, добавили в МЧС. По словам очевидцев, из окна квартиры, где произошел пожар, шел густой черный дым.

Ранее возгорание произошло в кафе на первом этаже жилого дома на северо-западе Москвы. Сотрудники МЧС спасли четверых человек. Один пострадавший получил травмы.