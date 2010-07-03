Пожар произошел на свечном заводе в Петербурге

16:57
16:57
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Фото: telegram канал Говорит Москва
Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. На площади 4 тысячи квадратных метров горит цех по производству свечей, сообщает "Интерфакс".
По данным агентства, сначала площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, а затем увеличилась еще в два раза. Огонь ликвидируют по пятому номеру сложности. В тушении задействованы вертолет и пожарный поезд.
Огонь вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания. Эвакуированы 200 человек персонала и посетителей. Здание расположено на территории промышленной зоны, вблизи жилого сектора нет.
В настоящее время известно о трех пострадавших, передает "Интерфакс" со ссылкой информированный источник.
"Отравление угарным газом и ожоги диагностированы у еще двух работников склада. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до трех человек", – сказал источник.
18 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли двух женщин из горящей квартиры на востоке Москвы. Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на Союзном проспекте. Охрана находилась неподалеку от места ЧП при патрулировании. Сотрудники заметили, что из окон квартиры идет густой дым и отправились туда.
Очевидцы рассказали, что в квартире находятся две женщины, одна из которых самостоятельно не передвигается. На место прибыла пожарная служба, вместе с росгвардейцами она эвакуировала погорельцев и передала бригаде медиков. Всего из горящего дома вывели более 50 человек.
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