Человек пострадал при пожаре на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Москве. Инцидент произошел в столичном районе Новогиреево. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Союзный, дом 20, корпус 4, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже 12-этажного жилого дома", – проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

"Были спасены два человека. С выше расположенных этажей на улицу выведены пять человек. Одному человеку потребовалась помощь медиков", – добавили в МЧС.

Сообщается, что в 1:39 поступил сигнал о пожаре, а в 2:12 он уже был ликвидирован.

Ранее в Москве возгорание произошло в административном здании. Внутри находилось 15 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.