Пожар произошел в административном здании в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Административное здание загорелось в Москве. Инцидент произошел в Басманном районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

"В 01:29 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 1", – проинформировали в ведомстве.

В здании на момент возгорания находились 15 человек. Все они в рамках безопасности были эвакуированы силами охраны объекта.

"В 01:52 загорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала", – добавили в МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в 9-этажном здании. Пожар охватил огнем 30 квадратных метров.

Ранее на Садовом кольце загорелся ресторан быстрого питания. Площадь пожара составила семь квадратных метров.