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Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на севере Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в металлическом одноэтажном ангаре на улице Талдомская, дом 2Б. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

По данным МЧС, одного человека передали врачам скорой помощи для осмотра. На месте ЧП развернули штаб по тушению пожара.

Несколько дней назад пожар произошел на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.