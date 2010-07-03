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20:19

Пожар в ангаре на севере Москвы локализован

происшествия пожар

20:19

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Фото: vk.com/zdegu

Пожарным удалось локализовать возгорание в ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами возгорание по адресу улица Талдомская, дом 2б, локализовано в 20:04", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о пожаре в металлическом ангаре на Талдомской улице. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данным МЧС, одного человека передали врачам скорой помощи для осмотра. На месте ЧП развернули штаб по тушению пожара.

14 августа бизнес-центр загорелся на Васильевском острове в Петербурге. Из-за возгорания у четырехэтажного здания частично обрушилась крыша. Из бизнес-центра эвакуировали 550 человек. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

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