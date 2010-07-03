На территории промзоны в Москве горит ангар

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Один человек пострадал в результате пожара в ангаре в Западном Дегунине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Возгорание произошло по адресу улица Талдомская, дом 2б. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Пострадавшего передали для осмотра наряду скорой помощи. На месте происшествия создан штаб по тушению пожара.

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