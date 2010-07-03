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18:55

Территорию вокруг Нотр-Дама начали чистить от загрязнений свинцом

происшествия за рубежом

18:55

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Фото: ТАСС/AP/Gigarama.ru

В Париже начали очищать территорию вокруг собора Парижского Богоматери от загрязнений свинцом. Работы пройдут на территории в 10 тысяч квадратных метров, сообщает "Интерфакс".

Накануне квартал вокруг Нотр-Дама оцепили сотрудники полиции. Улица Ситэ, на которой находится сооружение, закрыта как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Также закрыт мост рядом с собором.

Станции метро рядом с Нотр-Дамом также закрыты, ряд автобусов изменил маршрут движения. Территорию будут чистить с помощью специальных аппаратов высокого давления. Работы продлятся до 23 августа.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара в апреле этого года. Этот метал содержался в несущей конструкции собора и его шпиле.

Согласно расследованию портала "Медиапар", "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей храма. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша.

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происшествия за рубежом

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