Большая часть Нотр-Дама спасена от риска разрушения

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Здание собора Парижской Богоматери удалось почти полностью стабилизировать после пожара, сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

Он уточнил, что в настоящее время Нотр-Дам спасен от разрушения: укреплены все особо слабые места, возникшие в результате ЧП, в частности, северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями.

По словам Риестера, это прекрасная новость, тем не менее нужно еще много работать над каменным сводом собора. Министр пояснил, что в своде есть еще несколько нестабильных точек, по которым работают специалисты министерства культуры и строительные компании.

"Они убирают оттуда обломки и фрагменты, оставшиеся после пожара, и постепенно начинают закрывать брезентом бреши в каменном своде. Когда эти работы будут завершены, мы сможем считать, что собор спасен", – цитирует министра ТАСС.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Огонь полыхал до утра 16 апреля. За это время обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный.

По информации французских СМИ, причиной ЧП могла стать реставрация. Прокурор Парижа Реми Хейт считает, что пока ничего не говорит о преднамеренности пожара.

Часть святынь из собора удалось спасти, в том числе уцелел терновый венец Христа. Спасены две колокольни и главный орган.

Сумма пожертвований на восстановление достигла миллиарда евро. Деньги поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

Настоятель храма Патрик Шове сказал, что для восстановления собор могут закрыть на шесть лет. Макрон пообещал, что реконструкция завершится за пять лет. Французские реставраторы же считают, что на это уйдет около 10 лет.