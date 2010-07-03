У станции метро "Курская" загорелось кафе

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Кафе загорелось на улице Земляной Вал, сообщает Агентство "Москва".

Пожар произошел в строении 1 дома 26. Для безопасности из здания вывели 12 человек.

Выяснилось, что возгорание случилось в вытяжке. В 13:29 пожар на площади 7 квадратных метров потушили.

В четверг, 15 августа, на севере столицы загорелся ангар по адресу: улица Талдомская, дом 2Б. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Одного человека передали врачам скорой помощи.