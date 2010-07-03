Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли двух женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли двух женщин из горящей квартиры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на Союзном проспекте. Охрана находилась неподалеку от места ЧП при патрулировании. Сотрудники заметили, что из окон квартиры идет густой дым и отправились туда.

Очевидцы рассказали, что в квартире находятся две женщины, одна из которых самостоятельно не передвигается. На место прибыла пожарная служба, вместе с росгвардейцами она эвакуировала погорельцев и передала бригаде медиков.

Всего из горящего дома вывели более 50 человек.

