Пожар в Рождественском монастыре полностью потушен

21:32
21:32
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Пожарные ликвидировали горение в здании Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы. Об этом сообщает МЧС.
По результатам замеров проб воздуха, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
"В 21:19 пожар ликвидирован. Уточненная площадь пожара составила 200 квадратных метров. При тушении было задействовано 17 единиц техники и 56 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала", – сообщило МЧС.
По данным Мосгорнаследия, пожар не повредил объекты культурного наследия.
Ранее в экстренных службах Москвы сообщали, что в горящем здании появилась угроза обрушения кровли.
Вечером 26 августа начался пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. В одном из зданий загорелась кровля. Пожару был присвоен первый уровень сложности.
Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что пожар мог начаться из-за строительных работ в монастыре. По его словам, о размере ущерба пока рано говорить.
Водителей предупреждали, что Рождественка временно перекрыта.
К восьми часам вечера пожар локализовали на площади 400 квадратных метров.
Богородице-Рождественский монастырь основан в 1386 году. На его территории расположены несколько храмов и других зданий, среди которых одноглавый каменный собор XVI века.
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