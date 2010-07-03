Кровля может рухнуть в горящем здании Рождественского монастыря

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В горящем здании Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы возникла угроза обрушения кровли. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

"Существует угроза обрушения кровли здания", – заявил собеседник агентства.

Сейчас горящее здание оцеплено полицией. Правоохранители просят прохожих отойти подальше от места ЧП.

По предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном здании, предназначенном для проживания. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 6

По информации Мосгорнаследия, пожар в Богородице-Рождественском монастыре не повредил объекты культурного наследия. Постройка, у которой загорелась кровля, не относится к памятникам культуры, уточнили в ведомстве. Угрозы расположенным по соседству старинным зданиям также нет, считают в Мосгорнаследии.

"Наши сотрудники находятся на месте происшествия, по предварительным данным, объектам культурного наследия ничего не угрожает", – подчеркнул собеседник агентства. По его словам, после ликвидации пожара эксперты тщательно оценят состояние памятников.

Очевидец рассказал о пожаре на территории Богородице-Рождественского монастыря

Как рассказал глава пресс-службы патриарха Кирилла, священник Александр Волков, пожар мог начаться из-за строительных работ на территории монастыря. О размере ущерба, по словам священника, говорить пока рано.

В Центре организации дорожного движения предупредили автомобилистов, что в настоящее время Рождественка перекрыта для тушения пожара.