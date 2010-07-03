Кровля может рухнуть в горящем здании Рождественского монастыря

20:51
20:51
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В горящем здании Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы возникла угроза обрушения кровли. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.
"Существует угроза обрушения кровли здания", – заявил собеседник агентства.
Сейчас горящее здание оцеплено полицией. Правоохранители просят прохожих отойти подальше от места ЧП.
По предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном здании, предназначенном для проживания. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет.
По информации Мосгорнаследия, пожар в Богородице-Рождественском монастыре не повредил объекты культурного наследия. Постройка, у которой загорелась кровля, не относится к памятникам культуры, уточнили в ведомстве. Угрозы расположенным по соседству старинным зданиям также нет, считают в Мосгорнаследии.
"Наши сотрудники находятся на месте происшествия, по предварительным данным, объектам культурного наследия ничего не угрожает", – подчеркнул собеседник агентства. По его словам, после ликвидации пожара эксперты тщательно оценят состояние памятников.
Очевидец рассказал о пожаре на территории Богородице-Рождественского монастыря
Как рассказал глава пресс-службы патриарха Кирилла, священник Александр Волков, пожар мог начаться из-за строительных работ на территории монастыря. О размере ущерба, по словам священника, говорить пока рано.
В Центре организации дорожного движения предупредили автомобилистов, что в настоящее время Рождественка перекрыта для тушения пожара.
В МЧС рассказали о пожаре на территории Богородице-Рождественского монастыря
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