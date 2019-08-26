Пожар произошел в Богородице-Рождественском монастыре в Москве

Фото: телеграм-канал "Московские Новости"

Пожар произошел в центре Москвы – на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. Об этом сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах столицы.

"Пожар произошел в двухэтажном здании старой постройки – горит кровля, наверх идет густой черный дым", – уточнил собеседник агентства. Сотрудники МЧС прибыли на место возгорания на улице Рождественка. Они приступили к тушению огня. Представитель экстренных служб рассказал ТАСС, что пожару присвоили первый номер сложности из пяти возможных.

Видео: телеграм-канал Mash

В ЦОДД предупредили автомобилистов о том, что из-за пожара перекрыто движение по улице Рождественка.

Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1386 году. На территории монастыря расположены несколько храмов и других построек, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.

Ранее сообщалось, что москвич, спасаясь от огня, выпал из окна горящей квартиры на юге столицы и разбился насмерть. Пожар произошел на 14-м этаже дома в Задонском проезде. Как уточнили в столичном главке МЧС, возгорание уже потушили, его площадь составила 30 квадратных метров.