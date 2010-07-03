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Москва 24

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20:30

Погода не способствует быстрому тушению пожара в центре Москвы – синоптик

происшествия пожар общество погода

20:30

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Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, как влияют погодные условия на распространение пожара.

Сейчас в Москве слабый ветер юго-западного направления. Продукты горения и дым будут медленно уноситься в восточном и северо-восточном направлении, хотя в основном они будут скапливаться в том районе, где находится очаг пожара. Скорость ветра варьируется от 2 до 6 метров в секунду.

"В ближайшие 5-7 часов ветер усиливаться не будет. Погода не принесет дождей в ближайшее время. Так что со стороны погоды здесь ни помощи, ни вреда не будет. Огнеборцам придется самостоятельно справляться с этим пожаром", – сказал он в комментарии телеканалу Москва 24.

Он отметил, что столичные пожарные смогут справиться с этим возгоранием в ближайшие часы.

Пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.

В одном из зданий монастыря загорелась кровля. На месте работают 15 пожарных расчетов. Водителей предупредили, что Рождественка временно перекрыта.

Богородице-Рождественский монастырь основан в 1386 году. На территории монастыря расположены несколько храмов и других построек, включая одноглавый каменный собор XVI века.

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