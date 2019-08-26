Пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре локализован

19:53 (обновлено 26.08.2019 20:43)
19:53
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Фото: соцсети
Пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Объявлена локализация пожара на 400 квадратных метрах", – уточнил собеседник агентства.
Глава пресс-службы патриарха Кирилла, священник Александр Волков рассказал Агентству "Москва", что пострадавших в результате пожара нет. "Скорее всего, источник пожара связан с проведением строительных работ", – отметил Волков. По его словам, оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным.сообщили о пожаре на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. В одном из зданий загорелась кровля. На месте работают 15 пожарных расчетов. Водителей предупредили, что Рождественка временно перекрыта из-за работ по ликвидации пожара.
Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1386 году. На территории монастыря расположены несколько храмов и других построек, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.
Пожар произошел в Богородице-Рождественском монастыре в Москве
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