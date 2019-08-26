Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:53 (обновлено 26.08.2019 20:43)

Пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре локализован

происшествия пожар

19:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети

Пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена локализация пожара на 400 квадратных метрах", – уточнил собеседник агентства.

Глава пресс-службы патриарха Кирилла, священник Александр Волков рассказал Агентству "Москва", что пострадавших в результате пожара нет. "Скорее всего, источник пожара связан с проведением строительных работ", – отметил Волков. По его словам, оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным.

Видео: телеграм-канал Mash

Ранее экстренные службы столицы сообщили о пожаре на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. В одном из зданий загорелась кровля. На месте работают 15 пожарных расчетов. Водителей предупредили, что Рождественка временно перекрыта из-за работ по ликвидации пожара.

Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1386 году. На территории монастыря расположены несколько храмов и других построек, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.

Пожар произошел в Богородице-Рождественском монастыре в Москве

Читайте также

происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика