Пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре локализован

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Пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена локализация пожара на 400 квадратных метрах", – уточнил собеседник агентства.

Глава пресс-службы патриарха Кирилла, священник Александр Волков рассказал Агентству "Москва", что пострадавших в результате пожара нет. "Скорее всего, источник пожара связан с проведением строительных работ", – отметил Волков. По его словам, оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным.

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Ранее экстренные службы столицы сообщили о пожаре на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. В одном из зданий загорелась кровля. На месте работают 15 пожарных расчетов. Водителей предупредили, что Рождественка временно перекрыта из-за работ по ликвидации пожара.

Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1386 году. На территории монастыря расположены несколько храмов и других построек, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.