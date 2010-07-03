Улица Рождественка перекрыта из-за пожара на Трубной площади

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Движение транспорта на улице Рождественка перекрыто из-за возгорания на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"В здании на территории Богородице-Рождественского монастыря произошло возгорание. На месте работают оперативные службы. Улица Рождественка перекрыта. Экипаж Дорожного патруля ЦОДД регулирует движение в районе. Объезжайте", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. Горит кровля, идет густой черный дым.

МЧС прибыло на место пожара. Объявлялось о его локализации на 400 квадратных метрах.