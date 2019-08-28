Около 100 человек эвакуировали из-за пожара на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Около 100 человек эвакуировали из жилого дома на юге Москвы из-за пожара.

Как сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МЧС, возгорание произошло по адресу: Каширское шоссе, дом 94, корпус 1.

Пожарные установили, что происходило возгорание электрических кабелей в канале с 12 по 15 этаж в 24-этажном здании.



Людей вывели по незадымляемому лестничному маршу. В данный момент возгорание ликвидировано. Данных о пострадавших нет.

Ранее троих людей спасли при тушении возгорания в жилом доме на Ярославском шоссе в Москве.