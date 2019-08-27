Пожар произошел в здании на Сущевском Валу

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Пожар произошел в строящемся монолитном здании на улице Сущевский Вал, строении 2. В пресс-службе МЧС по столице сообщили, что на шестом этаже здания загорелся утеплитель.

В настоящее время пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Находившиеся на месте происшествия рабочие самостоятельно спустились вниз, не пострадали, отметили в ведомстве.

26 августа огонь вспыхнул на территории Богородице-Рождественского женского монастыря, основанного в 1386 году. В одном из зданий загорелась кровля.

Пожару присвоили первый уровень сложности. Он мог случиться из-за строительных работ в монастыре. По данным Мосгорнаследия, происшествие не повредило объекты культурного наследия.