СК начал проверку после возгорания на траулере в Охотском море

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После возгорания на рыболовном траулере "Ахтиар" в Охотском море Следственный комитет организовал проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ Дарью Немцеву.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", – сказала она.

Немцева также добавила, что по результатам проверки будет принято соответствующее закону решение.

В четверг в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер, на борту которого находилось более 80 человек. Сообщалось, что угрозы затопления судна не было, информации о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что пожар на рыболовном траулере потушен. Никто из 84 членов экипажа не пострадал. Спасательное судно "Справедливый" подошло к терпящему бедствие траулеру, специалисты готовятся провести разведку.