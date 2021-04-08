СК начал проверку после возгорания на траулере в Охотском море

18:38
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
После возгорания на рыболовном траулере "Ахтиар" в Охотском море Следственный комитет организовал проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ Дарью Немцеву.
"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", – сказала она.
Немцева также добавила, что по результатам проверки будет принято соответствующее закону решение.
В четверг в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер, на борту которого находилось более 80 человек. Сообщалось, что угрозы затопления судна не было, информации о пострадавших не поступало.
Позже стало известно, что пожар на рыболовном траулере потушен. Никто из 84 членов экипажа не пострадал. Спасательное судно "Справедливый" подошло к терпящему бедствие траулеру, специалисты готовятся провести разведку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: