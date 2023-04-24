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СК РФ начал проверку после информации о российских моряках, пропавших в Красном море
Фото: depositphotos/irinabal18
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после информации о пропаже прогулочного судна 30 minutes в водах Красного моря, на котором находились российские моряки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Жена одного из работников выступила в СМИ с мнением, что в отношении моряков могли быть совершены противоправные действия", – указывается в сообщении.
23 апреля появилась информация о пропаже прогулочного судна 30 minutes с тремя российскими гражданами сразу после выхода из порта саудовского города Джизан. По данным посольства РФ в Саудовской Аравии, экипаж судна не выходил на связь около недели.
Власти Саудовской Аравии не нашли подтверждения того, что 30 minutes могли захватить пираты. Однако Эр-Рияд находится в контакте с диппредставительством РФ и помогает в поисках. Известно, что судно шло по маршруту Порт-Саид – Суэц – Хургада – Джидда – Джизан – Джибути. В настоящее время поиском судна занимаются все свободные суда, которые находятся в районе предполагаемого местоположения яхты.
Суда Саудовской Аравии присоединились к поиску россиян, пропавших на яхте в Красном море
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