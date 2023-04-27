Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути – посольство РФ

Фото: 123RF/niserin

Российские моряки пропавшего судна 30 minutes в Красном море располагаются в Джибути. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

"Мы подтверждаем, что сегодня прогулочное судно 30 minutes прибыло в морской порт Джибути. На борту яхты находятся три гражданина Российской Федерации и один гражданин Египта", – говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, россияне получили визовую поддержку и доступ к Интернету. Также их разместили в гостинице, указало посольство. Оно добавило, что моряки вернутся в Россию по желанию.

Ранее сообщалось, что моряки пропавшего судна 30 minutes вышли на связь с родными. Супруга капитана команды Надежда Расина рассказала, что на территории вод Йемена на моряков напали вооруженные люди с пулеметом, получили несколько пуль в борт, однако смогли укрыться на территории вод Эритреи.

17 апреля прогулочное судно 30 minutes перестало выходить на связь. На нем находились трое граждан РФ, которые следовали по маршруту Порт-Саид – Суэц – Хургада – Джидда – Джизан – Джибути.

Судно пропало сразу после выхода из саудовского порта Джизан. К поискам подключились власти Саудовской Аравии. Кроме того, по факту происшествия начал проверку Следственный комитет РФ.

Тела двух пропавших моряков РФ нашли после пожара на судне "Калтан"